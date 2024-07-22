Італія не досягла цільового показника у витратах коштів ЄС на боротьбу з COVID-19

Італія витратила близько 45% з 113,5 мільярдів євро, які вона отримала з фондів Євросоюзу для відновлення після COVID-19, що не досягає цільового показника, встановленого на 2022 рік.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Реалізацію цього показника інвестори та рейтингові агентства розглядають як важливий показник здатності Італії стимулювати свою наразі мляву економіку та балансувати її державні фінанси.

Міністр європейських справ країни Раффаеле Фітто заявив на пресконференції, що з 2021 року Рим витратив 51,4 мільярда євро з фондів ЄС, виділених на підтримку економічного відновлення після пандемії COVID-19.

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Ця сума є значно нижчою за початковий цільовий показник, встановлений на період 2021-2023 років, який вже кілька разів переглядався в бік зменшення, а наприкінці 2022 року був встановлений на рівні 61 мільярда євро.

Пресконференції Фітто передувало засідання уряду Італії, під час якого прем'єрка Джорджія Мелоні заявила, що Рим вже отримала 58,4% з 194,4 мільярда євро, на які він має право в період з 2021 по 2026 роки, що є найвищим відсотком серед усіх країн ЄС, йдеться у заяві її офісу.

"Тому ми всі повинні залишатися надзвичайно зосередженими та продовжувати грати в командну гру, яка дозволила нам бути номером один в Європі з точки зору досягнутих цілей і фінансового прогресу", – сказала вона на засіданні уряду.

У травні прокуратура Мілана оголосила звинувачення Даніелі Сантанче – міністерці культури уряду Джорджії Мелоні – та ще двом людям і двом видавничим компаніям у справі про шахрайство з субсидіями під час епідемії COVID-19.

Раніше в Італії, Австрії, Румунії та Словаччині здійснили серію арештів у рамках великого розслідування щодо масштабного шахрайства, пов’язаного з фондом ЄС для відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

Економіка Італії відновилася після рецесії, спричиненої COVID у 2020-2021 роках, сильніше, ніж у сусідніх країнах, таких як Німеччина та Франція, але звіт ISTAT показав, що це відновлення мало допомогло найбіднішим верствам населення.