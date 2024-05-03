Міністерку туризму Італії звинуватили в шахрайстві під час COVID-пандемії

Прокуратура Мілана 3 травня оголосила обвинувачення Даніелі Сантанче – міністерці культури уряду Джорджії Мелоні – та ще двом людям і двом видавничим компаніям у справі про шахрайство з субсидіями під час епідемії COVID-19.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Розслідування охоплює період із травня 2020 по лютий 2022 року, під час якого видавничі компанії Visibilia Editore і Visibilia Concessionaria отримали загалом понад 126 тисяч євро як компенсацію за простій 13 співробітників у зв'язку з ковідними обмеженнями.

Міланська прокуратура стверджує, що насправді співробітникіи компаній в цей час працювали, а для приховання цього факту була підроблена фінансова звітність.

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Сантанче на той час була власницею акцій Visibilia Editore і Visibilia Concessionaria, які продала після призначення в уряд Мелоні, й, за твердженням обвинувачення, знала про існування схеми.

Окрім неї, прокуратура оголосила звинувачення колишньому керівнику одного з видавництв Дімітрі Кунцу та Паоло Джузеппе Конкордії, який на період імовірного шахрайства виконував функції управління персоналом в обох компаніях.

Очільниця італійського Мінкульту вже заперечувала свою провину, тоді як опозиція після повідомлення прокуратури Мілана зажадала її негайної відставки на час розслідування.

Це не перший скандал в уряді Джорджії Мелоні.

У лютому заступник міністра культури Італії Вітторіо Сгарбі оголосив про відставку на тлі кількох розслідувань проти нього та скандалу з лайкою та побажаннями смерті в бік журналіста.