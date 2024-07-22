Италия не достигла целевого показателя в расходах средств ЕС на борьбу с COVID-19

Италия потратила около 45% из 113,5 миллиардов евро, которые она получила из фондов Евросоюза для восстановления после COVID-19, что не достигает целевого показателя, установленного на 2022 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Реализацию этого показателя инвесторы и рейтинговые агентства рассматривают как важный показатель способности Италии стимулировать свою пока вялую экономику и балансировать ее государственные финансы.

Министр европейских дел страны Раффаэле Фитто заявил на пресс-конференции, что с 2021 года Рим потратил 51,4 миллиарда евро из фондов ЕС, выделенных на поддержку экономического восстановления после пандемии COVID-19.

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Эта сумма значительно ниже первоначального целевого показателя, установленного на период 2021-2023 годов, который уже несколько раз пересматривался в сторону уменьшения, а в конце 2022 года был установлен на уровне 61 миллиарда евро.

Пресс-конференции Фитто предшествовало заседание правительства Италии, во время которого премьер Джорджия Мелони заявила, что Рим уже получил 58,4% из 194,4 миллиарда евро, на которые он имеет право в период с 2021 по 2026 годы, что является самым высоким процентом среди всех стран ЕС, говорится в заявлении ее офиса.

"Поэтому мы все должны оставаться чрезвычайно сосредоточенными и продолжать играть в командную игру, которая позволила нам быть номером один в Европе с точки зрения достигнутых целей и финансового прогресса", – сказала она на заседании правительства.

В мае прокуратура Милана объявила обвинения Даниэле Сантанче – министру культуры правительства Джорджии Мелони – и еще двум людям и двум издательским компаниям по делу о мошенничестве с субсидиями во время эпидемии COVID-19.

Ранее в Италии, Австрии, Румынии и Словакии осуществили серию арестов в рамках большого расследования масштабного мошенничества, связанного с фондом ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Экономика Италии восстановилась после рецессии, вызванной COVID в 2020-2021 годах, сильнее, чем в соседних странах, таких как Германия и Франция, но отчет ISTAT показал, что это восстановление мало помогло беднейшим слоям населения.