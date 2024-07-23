Чому коаліційні переговори у Франції можуть стати перемогою Макрона

Дострокові парламентські вибори у Франції, попри очікування, не призвели до різкого ослаблення президента Емманюеля Макрона та його політичної сили.

У поствиборчий період Макрон повністю політично переграв лівих і має всі шанси отримати у парламенті більшість, нехай і відносну.

Президент Франції зберігає стратегічну ініціативу і має чималі шанси зберегти владу, йдеться в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих. Далі – стислий її виклад.

Відразу після виборів президент Франції Емманюель Макрон відмовився відправляти у відставку уряд, чим послав важливий політичний сигнал – він не вважає себе таким, що програв вибори.

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Блок лівих партій "Новий народний фронт", що на цих виборах здобув перше місце, спробував переграти Макрона, змусивши його призначити прем’єром їх кандидата.

Втім, протистояння партій всередині блоку завадило їм узгодити свого представника на посаду прем’єра.

Таким чином, "Новий народний фронт" втратив свій шанс нав’язати Макрону свого кандидата у прем’єри.

Зрештою, ліві заявили, що відкладають дискусії про кандидата у прем’єри та хочуть зосередитися на узгодженні єдиного кандидата на посаду голови Національного зібрання. І їм вдалося узгодити спільного кандидата у спікери. Ним став депутат-комуніст Андре Шассейн.

Втім і тут президенту Франції вдалося політично переграти лівих. Парламентарі обрали спікеркою керівницю Національних зборів у попередньому скликанні Яель Брон-Піве – кандидатуру від макроністів, яка спочатку вважалася відверто непрохідною.

У "Нескореній Франції" заявляють про незаконність цього обрання через 17 голосів від "технічних міністрів" та оголосили про плани оскаржити його у Конституційній раді.

Щоправда, вже наступного дня, 19 липня, ліві зуміли взяти частковий реванш – вони отримали 12 із 22 посад у офісі Національного зібрання. А це, своєю чергою, дозволяє суттєво обмежити роботу спікерки.

Скоріш за все, публічне політичне життя у Франції вже незабаром буде "поставлено на паузу".

У країні розпочинаються Олімпійські ігри і увага буде прикута саме до них. А це, серед іншого, різко зменшує ймовірність зміни уряду у найближчі тижні – все-таки за питання безпеки має відповідати одна команда.

Цей період дає президенту Макрону шанс завершити формування свого плану та повернути собі парламентську більшість.

Зробити це можна кількома способами.

Все популярнішим є прогноз щодо коаліції між макроністами та "Республіканцями".

І хоча наразі правоцентристи відкидають таку можливість, їх дії, зокрема, голосування за спікера, роблять цей сценарій цілком вірогідним.

Проте найбажаніший сценарій для Макрона – повторення ситуації 2017 року, коли політичний хаос дозволив йому залучити до себе і ліво-, і правоцентристів. Іншими словами – усіх, окрім як ультраправого "Національного об’єднання" Ле Пен та лівої "Нескореної Франції" Меланшона.

Президенту Франції залишилося виграти лише післявиборчі переговори. І події останнього тижня – вагома заявка на успіх і тут.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих.