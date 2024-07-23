Почему коалиционные переговоры во Франции могут стать победой Макрона

Досрочные парламентские выборы во Франции, несмотря на ожидания, не привели к резкому ослаблению президента Эмманюэля Макрона и его политической силы.

В поствыборный период Макрон полностью политически переиграл левых и имеет все шансы получить в парламенте большинство, пусть и относительное.

Президент Франции сохраняет стратегическую инициативу и имеет немалые шансы сохранить власть, идет речь в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых. Далее – краткое ее изложение.

Сразу после выборов президент Франции Эмманюэль Макрон отказался отправлять в отставку правительство, чем послал важный политический сигнал – он не считает себя проигравшим выборы.

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Блок левых партий "Новый народный фронт", на этих выборах получивший первое место, попытался переиграть Макрона, заставив его назначить премьером их кандидата.

Впрочем, противостояние партий внутри блока помешало им согласовать своего представителя на должность премьера.

Таким образом, "Новый народный фронт" потерял свой шанс навязать Макрону своего кандидата в премьеры.

В итоге левые заявили, что откладывают дискуссии о кандидате в премьеры и хотят сосредоточиться на согласовании единого кандидата на пост главы Национального собрания. И им удалось согласовать общего кандидата в спикеры. Им стал депутат-коммунист Андре Шассейн.

Впрочем и здесь президенту Франции удалось политически переиграть левых. Парламентарии избрали спикером руководительницу Национального собрания в предыдущем созыве Яэль Брон-Пиве – кандидатуру от макронистов, которая изначально считалась откровенно непроходной.

В "Непокоренной Франции" заявляют о незаконности этого избрания из-за 17 голосов от "технических министров" и объявили о планах обжаловать его в Конституционном совете.

Правда, уже на следующий день, 19 июля, левые сумели взять частичный реванш – они получили 12 из 22 должностей в офисе Национального собрания. А это, в свою очередь, позволяет существенно ограничить работу спикера.

Скорее всего, публичная политическая жизнь во Франции уже вскоре будет "поставлена на паузу".

В стране начинаются Олимпийские игры и внимание будет приковано именно к ним. А это, среди прочего, резко уменьшает вероятность смены правительства в ближайшие недели – все-таки за вопросы безопасности должна отвечать одна команда.

Этот период дает президенту Макрону шанс завершить формирование своего плана и вернуть себе парламентское большинство.

Сделать это можно несколькими способами.

Все популярнее прогноз относительно коалиции между макронистами и "Республиканцами".

И хотя сейчас правоцентристы отвергают такую возможность, их действия, в частности, голосование за спикера, делают этот сценарий вполне вероятным.

Однако самый желанный сценарий для Макрона – повторение ситуации 2017 года, когда политический хаос позволил ему привлечь к себе и лево-, и правоцентристов. Иными словами – всех, кроме как ультраправого "Национального объединения" Ле Пен и левой "Непокоренной Франции" Меланшона.

Президенту Франции осталось выиграть только послевыборные переговоры. И события последней недели – весомая заявка на успех и здесь.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.