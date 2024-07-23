Прем’єр Франції: Біля місць проведення Олімпіади щодня перехоплюють дрони

Голова уряду Франції Габріель Атталь стверджує, що в середньому біля об’єктів, де будуть проходити літні Олімпійські ігри, щодня перехоплюють шість безпілотників.

Про це він сказав журналістам у вівторок, 23 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами Атталя, мініатюрні дрони біля місць проведення Олімпіади в Парижі час від часу запускають "окремі особи, можливо, туристи, які хочуть сфотографуватися", тому важливо нагадувати про заборону використання безпілотників.

"У нас є системи, які дозволяють нам дуже швидко перехоплювати (дрони. – Ред.) і заарештовувати їхніх операторів. Ми не можемо дозволити, щоб щось прослизнуло повз нас", – наголосив очільник французького уряду.

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Він розповів про кілька інцидентів, що сталися в неділю біля олімпійського селища, зокрема затримання керівника відділу зв'язків з громадськістю делегації Бразилії за керування безпілотним літальним апаратом.

Крім того, ввечері 26 липня під час церемонії відкриття Олімпіади вперше в історії закриють повітряний простір у радіусі 150 кілометрів довкола Парижа.

Для забезпечення безпеки на час Олімпіади у Франції задіяли близько 18 тисяч французьких військовослужбовців, з них 11 тисяч – у регіоні Іль-де-Франс під Парижем.

На цьому тлі французька влада запевняє про відсутність загрози внутрішнього тероризму на час спортивних змагань.

Водночас на початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.