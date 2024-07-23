Премьер Франции: Возле мест проведения Олимпиады ежедневно перехватывают дроны

Глава правительства Франции Габриэль Атталь утверждает, что в среднем возле объектов, где будут проводиться летние Олимпийские игры, ежедневно перехватывают шесть беспилотников.

Об этом он сказал журналистам во вторник, 23 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам Атталя, миниатюрные дроны возле мест проведения Олимпиады в Париже время от времени запускают "отдельные лица, возможно, туристы, которые хотят сфотографироваться", поэтому важно напоминать о запрете использования беспилотников.

"У нас есть системы, которые позволяют нам очень быстро перехватывать (дроны. – Ред.) и арестовывать их операторов. Мы не можем позволить, чтобы что-то проскользнуло мимо нас", – подчеркнул глава французского правительства.

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Он рассказал о нескольких инцидентах, произошедших в воскресенье возле олимпийской деревни, в частности задержание руководителя отдела по связям с общественностью делегации Бразилии за управление беспилотным летательным аппаратом.

Кроме того, вечером 26 июля во время церемонии открытия Олимпиады впервые в истории закроют воздушное пространство в радиусе 150 километров вокруг Парижа.

Для обеспечения безопасности на время Олимпиады во Франции задействовали около 18 тысяч французских военнослужащих, из них 11 тысяч – в регионе Иль-де-Франс под Парижем.

На этом фоне французские власти уверяют об отсутствии угрозы внутреннего терроризма на время спортивных соревнований.

В то же время в начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.