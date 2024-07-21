У Франції запевнили, що загрози тероризму для Олімпіади немає

Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про відсутність загрози тероризму під час Олімпіади в Парижі, які розпочнуться 26 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Ризик тероризму на Іграх вже кілька місяців турбує експертів з безпеки, зважаючи на історію терактів у Франції та план проведення церемонії відкриття Олімпіади на березі Сени за участі величезного натовпу.

Втім, Дарманен применшив побоювання в недільному інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche.

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"Наскільки нам відомо, немає ніякої конкретної загрози безпеці Олімпіаді", – сказав він, додавши, що спецслужби не виявили жодної безпосередньої небезпеки.

Церемонія відкриття має відбутися на Сені, як і було заплановано, незважаючи на розроблений план "Б" на випадок загроз.

Водночас організатори висловили впевненість у концепції безпеки перед Іграми, які завершаться 11 серпня.

"Існує спеціальний план для церемонії відкриття та кожного змагання, щоб гарантувати безпеку", – заявив на пресконференції голова Оргкомітету Олімпіади Тоні Естанге, додавши, що забезпечення безпеки людей є "пріоритетом номер 1".

Раніше керівник відділу планування та координації Ігор-2024 Ламбіс Константінідіс заявив, що нещодавній замах на експрезидента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії не змінив планів безпеки Ігор.

Повідомляли, що у Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор у Парижі.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.