Молдова планує розширити дипломатичне представництво у США та Німеччині

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой оголосив про наміри в найближчі кілька років розширити дипломатичне представництво країни за кордоном.

Таке він сказав під час слухань у комітеті парламенту Молдови з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції, пише "Європейська правда" з посиланням на Radio Moldova.

За словами Попшоя, за 2025-2027 роки Молдова відкриє нові посольства в Єгипті та Казахстані, а також додаткові консульства в США, Німеччині та Канаді.

"Розширення нашої дипломатичної присутності є імперативом, тому що тільки збільшуючи нашу дипломатичну присутність, ми можемо досягти кращого захисту національних інтересів нашої країни, політичних, економічних та безпекових інтересів", – пояснив він.

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Голова молдовського МЗС також анонсував, що установа хоче оцифрувати консульські послуги як шляхом створення інтегрованої інформаційної системи під назвою "е-консульство", так і шляхом запуску централізованої системи запису на консульські послуги.

Молдова не має значного дипломатичного представництва за кордоном, а значна кількість західних країн не мають власних посольств у Кишиневі - більшість виконують посольські функції в країні за сумісництвом у Румунії.

В останні роки, з огляду на активну європейську інтеграцію, Молдова веде переговори з країнами ЄС щодо відкриття повноцінного дипломатичного представництва в Кишиневі, а також переорієнтовує дипломатів на більшу роботу в Євросоюзі.