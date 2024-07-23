Молдова планирует расширить дипломатическое представительство в США и Германии

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой объявил о намерениях в ближайшие несколько лет расширить дипломатическое представительство страны за рубежом.

Такое он сказал во время слушаний в комитете парламента Молдовы по вопросам внешней политики и европейской интеграции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Moldova.

По словам Попшоя, за 2025-2027 годы Молдова откроет новые посольства в Египте и Казахстане, а также дополнительные консульства в США, Германии и Канаде.

"Расширение нашего дипломатического присутствия является императивом, потому что только увеличивая наше дипломатическое присутствие, мы можем достичь лучшей защиты национальных интересов нашей страны, политических, экономических и безопасностных интересов", – пояснил он.

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Глава молдавского МИД также анонсировал, что учреждение хочет оцифровать консульские услуги как путем создания интегрированной информационной системы под названием "е-консульство", так и путем запуска централизованной системы записи на консульские услуги.

Молдова не имеет значительного дипломатического представительства за рубежом, а значительное количество западных стран не имеют собственных посольств в Кишиневе – большинство выполняют посольские функции в стране по совместительству в Румынии.

В последние годы, учитывая активную европейскую интеграцию, Молдова ведет переговоры со странами ЕС об открытии полноценного дипломатического представительства в Кишиневе, а также переориентирует дипломатов на большую работу в Евросоюзе.