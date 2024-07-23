В МЗС Молдови виправдовують рішення платити дітям молдовських дипломатів

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой відкинув критику законопроєкту, який пропонує встановити щомісячне утримання для дітей молдовських дипломатів.

Про це він сказав під час слухань у комітеті парламенту Молдови з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Нагадаємо, минулого тижня парламент Молдови попередньо підтримав поправку до закону про дипломатичну службу, яка передбачає, що дітям послів країни виплачуватимуть 700 євро на місяць до досягнення ними 23-річчя.

Попшой, коментуючи ухвалений у першому читанні законопроєкт, розкритикував "залучення дітей до політичних баталій у країні".

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"Діти дипломатів не вибирали їхати з батьками в місії, де їхні батьки захищають національні інтереси нашої держави. Діти дипломатів не вибирали сьогодні йти в школу угорською мовою, завтра прийти і вчитися ще рік-два румунською, а потім піти в школу естонською або шведською", – пояснив він.

Голова МЗС Молдови уточнив, що уряд рекомендував до другого читання знизити граничний вік виплат із 23 років до 18, а розмір виплат – із 700 євро до 500.

"У висновку уряду щодо цього законопроекту чітко зазначено, що він має бути змінений у другому читанні, щоб уточнити вік, до якого діти дипломатів матимуть право на цю підтримку", – сказав Попшой.

На слуханні в парламенті міністр закордонних справ Молдови також оголосив про наміри в найближчі кілька років розширити дипломатичне представництво країни за кордоном.