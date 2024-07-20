Дітям молдовських послів хочуть виплачувати 700 євро щомісячно
Парламент Молдови попередньо підтримав поправку до закону про дипломатичну службу, яка передбачає, що дітям послів країни виплачуватимуть 700 євро на місяць до досягнення ними 23-річчя.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на New TV.
Поправку до закону про дипломатичну службу запропонували депутати партії влади PAS. Парламент ухвалив її в п’ятницю, 19 липня, в першому читанні.
Згідно з поправкою, працівники посольства чи консульства, "які супроводжують у відрядженні дітей віком до 23 років", мають право на відшкодування витрат у розмірі до 700 євро "на місяць на кожну дитину на період влаштування у навчальні заклади на умовах, встановлених урядом".
Ініціатори поправки вказують, що наразі в дипломатичних місіях Молдови за кордоном перебувають 123 дитини у віці від одного до 23 років, тому фінансування обійдеться в понад 20 мільйонів леїв (понад мільйон євро) на рік.
Також депутати пропонують зафіксувати законодавчо статус послів із резиденцією в Кишиневі, що дозволить скоротити витрати на утримання місії за кордоном у деяких випадках.
Раніше стало відомо, що Молдова продасть Сполученим Штатам ділянку колишнього республіканського стадіону у Кишиневі – там побудують нове приміщення посольства, а також створять парк.