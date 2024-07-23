В МИД Молдовы оправдывают решение платить детям молдавских дипломатов

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой отверг критику законопроекта, который предлагает установить ежемесячное содержание для детей молдавских дипломатов.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете парламента Молдовы по вопросам внешней политики и европейской интеграции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Напомним, на прошлой неделе парламент Молдовы предварительно поддержал поправку к закону о дипломатической службе, которая предусматривает, что детям послов страны будут выплачивать 700 евро в месяц до достижения ими 23-летия.

Попшой, комментируя принятый в первом чтении законопроект, раскритиковал "вовлечение детей в политические баталии в стране".

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"Дети дипломатов не выбирали ехать с родителями в миссии, где их родители защищают национальные интересы нашего государства. Дети дипломатов не выбирали сегодня идти в школу на венгерском языке, завтра прийти и учиться еще год-два на румынском, а потом пойти в школу на эстонском или шведском", – пояснил он.

Глава МИД Молдовы уточнил, что правительство рекомендовало ко второму чтению снизить предельный возраст выплат с 23 лет до 18, а размер выплат – с 700 евро до 500.

"В заключении правительства по этому законопроекту четко указано, что он должен быть изменен во втором чтении, чтобы уточнить возраст, до которого дети дипломатов будут иметь право на эту поддержку", – сказал Попшой.

На слушании в парламенте министр иностранных дел Молдовы также объявил о намерениях в ближайшие несколько лет расширить дипломатическое представительство страны за рубежом.