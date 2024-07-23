Поліція Британії каже, що насильство над жінками в країні досягло рівня епідемії

Британська поліція заявила, що насильство над жінками та дівчатами в Сполученому Королівстві досягло рівня епідемії, та розглядає його як загрозу такого ж масштабу, як і тероризм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У звіті, підготовленому на замовлення Національної ради керівників поліції та Поліцейського коледжу, йдеться, що поліція зафіксувала понад один мільйон насильницьких злочинів проти жінок і дівчат у 2022-2023 роках, що становить п'яту частину всіх зареєстрованих злочинів.

Водночас, стверджують правоохоронці, кожне шосте вбивство за цей же період було пов'язане з домашнім насильством.

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Щонайменше одна з кожних 12 жінок щороку стає жертвою злочинів, зокрема зґвалтування, переслідування, домагання або сексуального насильства в інтернеті, йдеться у звіті.

Причому точна цифра може бути набагато вищою через те, що не про всі злочини повідомляють.

За словами заступниці керівника поліції Меггі Бліт, насильство над жінками та дівчатами є надзвичайною ситуацією національного масштабу.

"Ми повинні рухатися вперед як суспільство, щоб змінити ситуацію та більше не сприймати насильство щодо жінок і дівчат як неминучість", – зазначила вона.

Бліт додала, що ці дані "приголомшливі", та з кожним роком зростають у масштабах і складності: з 2018 по 2022 рік кількість таких злочинів збільшилася на 37%.

Представниця поліції також вказала, що зростаюче занепокоєння викликає те, як деякі інтернет-інфлюенсери "радикалізують" молодих чоловіків та хлопців до крайньої мізогінії.

Вона зауважила, що старші офіцери, які займаються проблемою насильства проти жінок, обговорюють з контртерористичною поліцією, як вирішити цю проблему.

У звіті йдеться про те, що за останній рік тисячі поліціянтів пройшли нову підготовку з розслідування зґвалтувань та серйозних сексуальних злочинів.

Втім, Бліт вважає, що цього недостатньо, та закликає до більшої державної підтримки для вирішення проблеми системи кримінального правосуддя, яка "перевантажена й недостатньо ефективна для жертв".

У травні Рада Євросоюзу дала зелене світло директиві щодо боротьби з насильством проти жінок та домашнім насильством, яка стала першою такою законодавчою ініціативою в історії об'єднання.

Це не перший крок ЄС у цьому напрямку. Минулого року Рада Європейського Союзу схвалила приєднання ЄС до Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, відомої як Стамбульська конвенція.

Крім того, Євросоюз вживає й інших заходів для забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків.