Полиция Британии говорит, что насилие над женщинами в стране достигло уровня эпидемии

Британская полиция заявила, что насилие над женщинами и девушками в Соединенном Королевстве достигло уровня эпидемии, и рассматривает его как угрозу такого же масштаба, как и терроризм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В отчете, подготовленном по заказу Национального совета руководителей полиции и Полицейского колледжа, говорится, что полиция зафиксировала более одного миллиона насильственных преступлений против женщин и девушек в 2022-2023 годах, что составляет пятую часть всех зарегистрированных преступлений.

В то же время, утверждают правоохранители, каждое шестое убийство за этот же период было связано с домашним насилием.

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По меньшей мере одна из каждых 12 женщин ежегодно становится жертвой преступлений, в частности изнасилования, преследования, домогательства или сексуального насилия в интернете, говорится в отчете.

Причем точная цифра может быть гораздо выше из-за того, что не обо всех преступлениях сообщают.

По словам заместителя руководителя полиции Мэгги Блит, насилие над женщинами и девушками является чрезвычайной ситуацией национального масштаба.

"Мы должны двигаться вперед как общество, чтобы изменить ситуацию и больше не воспринимать насилие в отношении женщин и девушек как неизбежность", – отметила она.

Блит добавила, что эти данные "потрясают", и с каждым годом растут в масштабах и сложности: с 2018 по 2022 год количество таких преступлений увеличилось на 37%.

Представительница полиции также указала, что растущее беспокойство вызывает то, как некоторые интернет-инфлюенсеры "радикализируют" молодых мужчин и парней до крайней мизогинии.

Она отметила, что старшие офицеры, которые занимаются проблемой насилия против женщин, обсуждают с контртеррористической полицией, как решить эту проблему.

В отчете говорится о том, что за последний год тысячи полицейских прошли новую подготовку по расследованию изнасилований и серьезных сексуальных преступлений.

Впрочем, Блит считает, что этого недостаточно, и призывает к большей государственной поддержке для решения проблемы системы уголовного правосудия, которая "перегружена и недостаточно эффективна для жертв".

В мае Совет Евросоюза дал зеленый свет директиве по борьбе с насилием против женщин и домашним насилием, которая стала первой такой законодательной инициативой в истории объединения.

Это не первый шаг ЕС в этом направлении. В прошлом году Совет Европейского Союза одобрил присоединение ЕС к Конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, известной как Стамбульская конвенция.

Кроме того, Евросоюз принимает и другие меры для обеспечения равных прав для женщин и мужчин.