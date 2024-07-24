У Британії військовий зазнав серйозних поранень внаслідок нападу з ножем

У Британії ввечері у вівторок нападник з ножем завдав серйозних поранень військовому неподалік від казарм, чоловіка затримали.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Напад стався ввечері 23 липня, проте повідомлення про нього почали з’являтися вранці у середу.

У містечку Джилінгем, що у графстві Кент на сході Англії, на початку вечора чоловік з ножем напав на військового віком близько 40 років неподалік від головної будівлі Королівської школи військово-інженерного полку та завдав йому серйозних поранень.

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Постраждалого забрали з місця подій медичним гелікоптером. В офіційних коментарях не уточнювали, чи він був у формі, чи в цивільному одязі.

Нападника затримали менш як за годину після подій, йому 24 роки. Про його особу та мотиви нічого не повідомляють.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що шокований нападом, та від імені всього уряду побажав постраждалому найшвидшого одужання.

Поліція закликала сконтактувати з правоохоронцями усіх, хто був свідком нападу чи може надати якусь цінну інформацію.

Також у вівторок новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про незадовільний стан збройних сил країни.

Нагадаємо, раніше цього тижня в одному з парків Варшави молодий чоловік з ножем завдав поранень двом підліткам. За даними ЗМІ, постраждалі є українцями.