В Британии военный получил серьезные ранения в результате нападения с ножом

В Британии вечером во вторник нападавший с ножом нанес серьезные ранения военному неподалеку от казарм, мужчину задержали.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло вечером 23 июля, однако сообщения о нем начали появляться в среду утром.

В городке Джилингем, что в графстве Кент на востоке Англии, в начале вечера мужчина с ножом напал на военного в возрасте около 40 лет неподалеку от главного здания Королевской школы военно-инженерного полка и нанес ему серьезные ранения.

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Пострадавшего забрали с места событий медицинским вертолетом. В официальных комментариях не уточняли, был ли он в форме или в гражданской одежде.

Нападавшего задержали менее чем через час после событий, ему 24 года. О его личности и мотивах ничего не сообщается.

Министр обороны Джон Хили заявил, что шокирован нападением, и от имени всего правительства пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Полиция призвала связаться с правоохранителями всех, кто был свидетелем нападения или может предоставить какую-то ценную информацию.

Также во вторник новый министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о неудовлетворительном состоянии вооруженных сил страны.

Напомним, ранее на этой неделе в одном из парков Варшавы молодой человек с ножом нанес ранения двум подросткам. По данным СМИ, пострадавшие являются украинцами.