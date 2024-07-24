Чому Болгарія прямує до нового розпуску парламенту і чим це небезпечно для Україні

Вже півтора місяця болгарські парламентарі намагаються знайти вихід з глибокої політичної кризи і винайти базу для формування урядової коаліції.

Ще одні позачергові вибори до національного парламенту, шості за останні три роки, не принесли політичної стабільності. Проте одночасно вкотре посилили позиції відверто проросійської партії "Відродження".

Зараз Болгарія – за пару кроків від нового розпуску парламенту та оголошення перевиборів.

Про те, як ситуація дійшла до цього і чи можливо уникнути такого вигідного для РФ сценарію, читайте в статті Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи. Далі – стислий її виклад.

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Політична криза почалася фактично від дня виборів 9 червня.

Спроба блоку ГЕРБ-СДС ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії – Союз демократичних сил") разом з Рухом за права та свободи (болгарська абревіатура ДПС) сформувати уряд провалилася.

Одна з причин невдачі – лише 30 з 45 депутатів ДПС підтримали ініціативу сформувати уряд.

Репресивна реакція з боку голови цієї партії Деляна Пеєвського призвела до виходу з фракції більш ніж половини її депутатів.

Друга спроба сформувати уряд надається політичній силі, яка здобула на виборах другий результат.

Це мала бути ДПС, проте через втрату половини народних обранців ця партія опинилась на нижчій позиції у переліку найбільших політичних партій у Народних зборах Болгарії.

Отже, для "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" (болгарська абревіатура ПП-ДБ), в яких нараховується 39 народних депутатів, відкрився гіпотетичний шлях для отримання від президента країни мандата на формування уряду.

Після внутрішніх консультацій 15 липня ПП-ДБ провели зустріч з президентом Руменом Радевим, де для формування коаліції запропонували піти шляхом затвердження декларації з сімома реформами, в більшості своїй антикорупційними, в рамках парламенту, і вже відштовхуючись від підтримки декларації формувати уряд.

Вони також попросили президента дати відстрочку тривалістю в три місяці перед врученням мандата.

За кооперацію висловились тільки представники Болгарської соціалістичної партії, ГЕРБ-СДС, а також дещо несподівано – проросійського "Відродження".

Але і ці переговори провалились.

22 липня "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" отримали від президента Румена Радева мандат на формування уряду та одразу його повернули.

Тепер президент має право надати наступний мандат будь-якій парламентській політичній силі за своїм вибором (ймовірно, це будуть рідні для нього соціалісти).

А провал третьої спроби створити уряд призведе до розпуску парламенту та оголошення нових дострокових виборів.

Остання спроба сформувати уряд показала низку цікавих тенденцій.

Найголовніше, проведені перемовини дали поштовх до примирення між прозахідними ГЕРБ-СДС та ПП-ДБ.

Якщо прозахідні політичні сили утримаються від різкої критики на адресу одне одного, то дуже ймовірно, що наступні вибори будуть позитивними для болгарських євроатлантистів та негативними для численних "друзів Путіна".

Та для цього необхідно, щоби прозахідні сили скористалися цим шансом.

Докладніше – у матеріалі Сергія Герасимчука і Володимира-Назарія Гавріша Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.