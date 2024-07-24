Почему Болгария движется к новому роспуску парламента и чем это опасно для Украины

Уже полтора месяца болгарские парламентарии пытаются найти выход из глубокого политического кризиса и создать базу для формирования правительственной коалиции.

Еще одни внеочередные выборы в национальный парламент, шестые за последние три года, не принесли политической стабильности. Однако одновременно в очередной раз усилили позиции откровенно пророссийской партии "Возрождение".

Сейчас Болгария – в паре шагов от нового роспуска парламента и объявления перевыборов.

О том, как ситуация дошла до этого и возможно ли избежать такого выгодного для РФ сценария, читайте в статье Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша из Совета внешней политики "Украинская призма" Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса. Далее – краткое его изложение.

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Политический кризис начался фактически со дня выборов 9 июня.

Попытка блока ГЕРБ-СДС ("Граждане за европейское развитие Болгарии – Союз демократических сил") вместе с Движением за права и свободы (болгарская аббревиатура ДПС) сформировать правительство провалилась.

Одна из причин неудачи – только 30 из 45 депутатов ДПС поддержали инициативу сформировать правительство.

Репрессивная реакция со стороны председателя этой партии Деляна Пеевского привела к выходу из фракции более половины ее депутатов.

Вторая попытка сформировать правительство предоставляется политической силе, получившей на выборах второй результат.

Это должна была быть ДПС, однако из-за потери половины народных избранников эта партия оказалась на более низкой позиции в перечне крупнейших политических партий в Народном собрании Болгарии.

Следовательно, для "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (болгарская аббревиатура ПП-ДБ), в которых насчитывается 39 народных депутатов, открылся гипотетический путь для получения от президента страны мандата на формирование правительства.

После внутренних консультаций 15 июля ПП-ДБ провели встречу с президентом Руменом Радевым, где для формирования коалиции предложили пойти по пути утверждения декларации с семью реформами, в большинстве своем антикоррупционными, в рамках парламента, и уже отталкиваясь от поддержки декларации формировать правительство.

Они также попросили президента дать отсрочку продолжительностью в три месяца перед вручением мандата.

За кооперацию высказались только представители Болгарской социалистической партии, ГЕРБ-СДС, а также несколько неожиданно – пророссийского "Возрождения".

Но и эти переговоры провалились.

22 июля "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" получили от президента Румена Радева мандат на формирование правительства и сразу его вернули.

Теперь президент имеет право предоставить следующий мандат любой парламентской политической силе по своему выбору (вероятно, это будут родные для него социалисты).

А провал третьей попытки создать правительство приведет к роспуску парламента и объявлению новых досрочных выборов.

Последняя попытка сформировать правительство показала ряд интересных тенденций.

Самое главное, проведенные переговоры дали толчок к примирению между прозападными ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Если прозападные политические силы воздержатся от резкой критики в адрес друг друга, то очень вероятно, что следующие выборы будут положительными для болгарских евроатлантистов и отрицательными для многочисленных "друзей Путина".

Но для этого необходимо, чтобы прозападные силы воспользовались этим шансом.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука и Владимира-Назария Гавриша Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.