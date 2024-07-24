У Туреччині занепокоєні планами влади регулювати кількість безпритульних собак

Комітет парламенту Туреччини схвалив проєкт, спрямований на регулювання мільйонів безпритульних собак у країні, на тлі побоювання серед захисників прав тварин, що багато з них будуть вбиті або опиняться в занедбаних чи переповнених притулках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Запропонований законопроєкт зобов'язує муніципалітети збирати безпритульних собак та розміщувати їх у притулках, де вони будуть кастровані та стерилізовані.

Водночас собаки, які страждають від болю, невиліковно хворі, становлять загрозу для здоров'я людей або є агресивними, згідно з проєктом, підлягатимуть евтаназії.

Реклама:

Зоозахисники побоюються, що деякі муніципалітети можуть вбивати собак під приводом того, що вони хворі, замість того, щоб виділяти ресурси на їх притулок.

За оцінками уряду, близько 4 мільйонів безпритульних собак блукають вулицями та сільськими районами Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що бездомні собаки "нападають на дітей, дорослих, людей похилого віку та інших тварин", а також "спричиняють дорожньо-транспортні пригоди".

Існуючі правила вимагають, щоб безпритульних собак відловлювали, кастрували та стерилізували та повертали туди, де їх знайшли. Але невиконання цих правил призвело до того, що популяція собак стрімко зросла, кажуть зоозахисники.

За словами захисників прав тварин, належного виконання існуючих правил було б достатньо для контролю популяції безпритульних собак.

Уряд заперечує, що законопроєкт призведе до масового знищення собак. Міністр юстиції Йилмаз Тунч заявив журналістам у середу, що кожен, хто вб'є бездомних тварин "без причини", буде покараний.

Водночас головна опозиційна Республіканська народна партія, яка виграла ключові муніципалітети на місцевих виборах у березні, стверджує, що уряд Ердогана використає цей закон для переслідування опозиційних мерів.

Остаточне голосування за законопроєкт у парламенті відбудеться найближчими днями.

Раніше Стамбульський аеропорт запустив пілотний проєкт, який має на меті зняти стрес і тривогу у пасажирів за допомогою собак.

Перед цим у чеському місті Острава виникла суперечка щодо, як з’ясувалось, несправжнього звернення власника собаки, який нібито не може платити збір за нього, бо домашній улюбленець "почувається котом".