В Турции обеспокоены планами властей регулировать количество бездомных собак
Комитет парламента Турции одобрил проект, направленный на регулирование миллионов бездомных собак в стране, на фоне опасений среди защитников прав животных, что многие из них будут убиты или окажутся в заброшенных или переполненных приютах.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
Предложенный законопроект обязывает муниципалитеты собирать бездомных собак и размещать их в приютах, где они будут кастрированы и стерилизованы.
В то же время собаки, которые страдают от боли, неизлечимо больны, представляют угрозу для здоровья людей или являются агрессивными, согласно проекту, будут подлежать эвтаназии.
Зоозащитники опасаются, что некоторые муниципалитеты могут убивать собак под предлогом того, что они больны, вместо того, чтобы выделять ресурсы на их приют.
По оценкам правительства, около 4 миллионов бездомных собак бродят по улицам и сельским районам Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что бездомные собаки "нападают на детей, взрослых, стариков и других животных", а также "вызывают дорожно-транспортные происшествия".
Существующие правила требуют, чтобы бездомных собак отлавливали, кастрировали и стерилизовали и возвращали туда, где их нашли. Но невыполнение этих правил привело к тому, что популяция собак стремительно выросла, говорят зоозащитники.
По словам защитников прав животных, надлежащего выполнения существующих правил было бы достаточно для контроля популяции бездомных собак.
Правительство отрицает, что законопроект приведет к массовому уничтожению собак. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил журналистам в среду, что каждый, кто убьет бездомных животных "без причины", будет наказан.
В то же время главная оппозиционная Республиканская народная партия, которая выиграла ключевые муниципалитеты на местных выборах в марте, утверждает, что правительство Эрдогана использует этот закон для преследования оппозиционных мэров.
Окончательное голосование за законопроект в парламенте состоится в ближайшие дни.
Ранее Стамбульский аэропорт запустил пилотный проект, который имеет целью снять стресс и тревогу у пассажиров с помощью собак.
Перед этим в чешском городе Острава возник спор относительно, как выяснилось, ложного обращения владельца собаки, который якобы не может платить сбор за него, потому что домашний любимец "чувствует себя котом".