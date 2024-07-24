В Турции обеспокоены планами властей регулировать количество бездомных собак

Комитет парламента Турции одобрил проект, направленный на регулирование миллионов бездомных собак в стране, на фоне опасений среди защитников прав животных, что многие из них будут убиты или окажутся в заброшенных или переполненных приютах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Предложенный законопроект обязывает муниципалитеты собирать бездомных собак и размещать их в приютах, где они будут кастрированы и стерилизованы.

В то же время собаки, которые страдают от боли, неизлечимо больны, представляют угрозу для здоровья людей или являются агрессивными, согласно проекту, будут подлежать эвтаназии.

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Зоозащитники опасаются, что некоторые муниципалитеты могут убивать собак под предлогом того, что они больны, вместо того, чтобы выделять ресурсы на их приют.

По оценкам правительства, около 4 миллионов бездомных собак бродят по улицам и сельским районам Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что бездомные собаки "нападают на детей, взрослых, стариков и других животных", а также "вызывают дорожно-транспортные происшествия".

Существующие правила требуют, чтобы бездомных собак отлавливали, кастрировали и стерилизовали и возвращали туда, где их нашли. Но невыполнение этих правил привело к тому, что популяция собак стремительно выросла, говорят зоозащитники.

По словам защитников прав животных, надлежащего выполнения существующих правил было бы достаточно для контроля популяции бездомных собак.

Правительство отрицает, что законопроект приведет к массовому уничтожению собак. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил журналистам в среду, что каждый, кто убьет бездомных животных "без причины", будет наказан.

В то же время главная оппозиционная Республиканская народная партия, которая выиграла ключевые муниципалитеты на местных выборах в марте, утверждает, что правительство Эрдогана использует этот закон для преследования оппозиционных мэров.

Окончательное голосование за законопроект в парламенте состоится в ближайшие дни.

Ранее Стамбульский аэропорт запустил пилотный проект, который имеет целью снять стресс и тревогу у пассажиров с помощью собак.

Перед этим в чешском городе Острава возник спор относительно, как выяснилось, ложного обращения владельца собаки, который якобы не может платить сбор за него, потому что домашний любимец "чувствует себя котом".