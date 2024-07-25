Як у Європарламенті поставили на місце Орбана і ультраправих

Група Віктора Орбана зазнала першої політичної поразки у новому Європарламенті на самому початку його роботи, коли не отримала жодної посади віцепрезидента.

А за підсумком перших тижнів роботи ЄП партнерів угорського прем'єра залишили і без керівних посад також у парламентських комітетах.

Так само Європарламент залишив у політичній ізоляції ще одну ультраправу групу – "Європу суверенних націй", сформовану навколо одіозної "Альтернативи для Німеччини".

Детальніше про успіхи мейнстримних партій Європарламенту в протистоянні з ультраправими – у статті на основі матеріалу EURACTIV, брюссельського партнера "ЄвроПравди", Орбан без портфелів. Як Європарламент будує "санітарний кордон" навколо ультраправих сил. Далі – стислий її виклад.

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Основні партійні групи Євросоюзу втілили неофіційну домовленість про те, як не допустити радикалів до важелів влади у Європарламенті.

Ультраправі, маючи високу квоту, по факту не отримали жодної посади.

Створений такий собі "санітарний кордон".

По суті, мейнстрим досяг неофіційної згоди про те, щоби виключити з політичних процесів ультраправі групи "Патріоти за Європу" (створена навколо угорської партії влади "Фідес" та Австрійської партії свободи, а також французького "Національного об’єднання") та "Європа суверенних націй".

Жоден з євродепутатів від цих груп не був обраний на посаду голови або заступника голови комітету в жодному з 24 комітетів і підкомітетів.

За стандартною, пропорційною системою розподілу квот між групами, група "Патріоти за Європу", створена зусиллями Віктора Орбана, мала би претендувати на дві посади.

У попередніх скликаннях парламент враховував пропорційний принцип, хоча законодавчо він не зафіксований.

Слідуючи традиціям, комітети затверджували тих голів, які узгоджені на рівні керівництва Європарламенту.

Але коли у вівторок парламентські комітети зібралися на перше засідання, "Патріоти" з’ясували, що їх лишили ні з чим. Обидва їхні кандидати програли – комітет з питань культури очолив євродепутат від "Зелених", а у транспортному главою стала представниця Європейської народної партії.

У групі "Патріоти за Європу" висловили публічне обурення тим, що їх лишили без посад. "Це засвідчує, що вони (представники мейнстримних партій) не готові прийняти демократичні результати виборів і не можуть змиритися з тим, що "Патріоти" є третьою за чисельністю групою", – заявила однопартійка Орбана Кінга Галь, що є віцепрезиденткою групи.

Це сталося попри те, що група Орбана "Патріоти за Європу" є третьою за величиною у Європарламенті (87 голосів, понад 12% від складу ЄП) і претендувала на кілька посад. Так само в ізоляції лишилася менша "Європа суверенних націй" (разом у них – понад 15% мандатів).

Натомість група "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР), яку часом називають "ультраправою", не опинилася у подібній ізоляції.

Ця консервативна група, що об’єднує м’яких євроскептиків, у тому числі партію прем'єра Італії Джорджії Мелоні,отримала доступ до керівних посад у парламенті.

Отже, Європейський парламент зміг домовитися про ізоляцію ультраправих, завдав удару по планах Орбана та легітимізував Мелоні – так можна охарактеризувати наслідки розподілу портфелів у цьому представницькому органі ЄС.

Але і центристські сили також не обійшлися без суперечки під час установчих засідань комітетів у вівторок – щодо гендерного балансу.

Докладніше про все це – в матеріалі Магнуса Лунд Нільсена з Euractiv Орбан без портфелів. Як Європарламент будує "санітарний кордон" навколо ультраправих сил.