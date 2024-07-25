Как в Европарламенте поставили на место Орбана и ультраправых

Группа Виктора Орбана потерпела первое политическое поражение в новом Европарламенте в самом начале его работы, когда не получила ни одной должности вице-президента.

А по итогам первых недель работы Европарламента партнеров венгерского премьера оставили и без руководящих должностей также в парламентских комитетах.

Так же Европарламент оставил в политической изоляции еще одну ультраправую группу – "Европу суверенных наций", сформированную вокруг одиозной "Альтернативы для Германии".

Подробнее об успехах мейнстримных партий Европарламента в противостоянии с ультраправыми – в статье на основе материала EURACTIV, брюссельского партнера "ЕвроПравды", Орбан без портфелей. Как Европарламент выстраивает "санитарный кордон" вокруг ультраправых сил. Далее – краткое ее изложение.

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Основные партийные группы Евросоюза воплотили неофициальную договоренность о том, как не допустить радикалов к рычагам власти в Европарламенте.

Ультраправые, имея высокую квоту, по факту не получили ни одной должности.

Создан некий "санитарный кордон".

По сути, мейнстрим достиг неофициального согласия о том, чтобы исключить из политических процессов ультраправые группы "Патриоты за Европу" (созданная вокруг венгерской партии власти "Фидес" и Австрийской партии свободы, а также французского "Национального объединения") и "Европа суверенных наций".

Ни один из евродепутатов от этих групп не был избран на должность председателя или заместителя председателя комитета ни в одном из 24 комитетов и подкомитетов.

По стандартной, пропорциональной системе распределения квот между группами, группа "Патриоты за Европу", созданная усилиями Виктора Орбана, должна была бы претендовать на две должности.

В предыдущих созывах парламент учитывал пропорциональный принцип, хотя законодательно он не зафиксирован.

Следуя традициям, комитеты утверждали тех председателей, которые согласованы на уровне руководства Европарламента.

Но когда во вторник парламентские комитеты собрались на первое заседание, "Патриоты" выяснили, что их оставили ни с чем. Оба их кандидата проиграли – комитет по вопросам культуры возглавил евродепутат от "Зеленых", а в транспортном главой стала представительница Европейской народной партии.

В группе "Патриоты за Европу" выразили публичное возмущение тем, что их оставили без должностей. "Это показывает, что они (представители мейнстримных партий) не готовы принять демократические результаты выборов и не могут смириться с тем, что "Патриоты" являются третьей по численности группой", – заявила однопартиец Орбана Кинга Галь, которая является вице-президентом группы.

Это произошло несмотря на то, что группа Орбана "Патриоты за Европу" является третьей по величине в Европарламенте (87 голосов, более 12% от состава ЕП) и претендовала на несколько должностей. Так же в изоляции осталась меньшая "Европа суверенных наций" (вместе у них – более 15% мандатов).

Зато группа "Европейских консерваторов и реформистов" (ЕКС), которую иногда называют "ультраправой", не оказалась в подобной изоляции.

Эта консервативная группа, объединяющая мягких евроскептиков, в том числе партию премьера Италии Джорджии Мелони, получила доступ к руководящим должностям в парламенте.

В общем, Европейский парламент смог договориться об изоляции ультраправых, нанес удар по планам Орбана и легитимизировал Мелони – так можно охарактеризовать последствия распределения портфелей в этом представительном органе ЕС.

Но и центристские силы также не обошлись без спора во время учредительных заседаний комитетов во вторник – относительно гендерного баланса.

Подробнее обо всем этом – в материале Магнуса Лунд Нильсена из Euractiv Орбан без портфелей. Как Европарламент выстраивает "санитарный кордон" вокруг ультраправых сил.