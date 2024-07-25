Девушкам, которые облили супом "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне, грозит тюрьма

22-летних активисток движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") Фиби Пламмер и Анну Холланд, которые в октябре 2022 года вылили суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи", суд признал виновными в уголовном преступлении.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Судья лондонского района Саутерк Кристофер Хехир сказал Пламмер и Холланд, чтобы они были "готовы в практическом и эмоциональном плане пойти в тюрьму" 27 сентября, когда им вынесут приговор.

Он добавил, что пара "была на расстоянии защитного стекла от уничтожения одного из самых ценных произведений искусства в мире".

Реклама:

На том же заседании Хехир отпустил активисток Just Stop Oil до оглашения приговора под залог, но при условии, что они не должны иметь при себе клей, краску или любое клейкое вещество во время пребывания в общественных местах, а также не должны посещать любые галереи или музеи.

Напомним, инцидент произошел в Национальной галерее Лондона в октябре 2022 года, когда Пламмер и Холланд вылили две банки томатного супа на "Подсолнухи" Ван Гога, а затем приклеили свои руки к стене под ней.

Галерея заявили, что в результате получила повреждения золотистая рама картины, а само полотно было под защитным стеклом и не пострадало.

На прошлой неделе тот же судья Хехир приговорил пятерых активистов Just Stop Oil к четырем-пяти годам тюрьмы за блокирование автомагистрали в Лондоне.