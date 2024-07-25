В ЄС очікують до жовтня рамкову угоду щодо $50 млрд із росактивів для України

Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що країни "Групи семи" ймовірно, укладуть рамкову угоду про надання Україні кредиту на 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів РФ до жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами в кулуарах зустрічі міністрів фінансів і главами центральних банків країн G20 в Ріо-де-Жанейро, єврокомісар зазначив, що досягнуто значного прогресу щодо технічних і юридичних аспектів кредиту для України.

"Я впевнений, що ми зможемо досягти цього до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року потрібно вийти на ринки, але в кожній країні різна ситуація", – сказав Джентілоні.

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За його словами, сторони досягають "дуже хорошого прогресу" як у технічному, так і в політичному плані.

За даними Reuters, у середу посли ЄС обговорили два варіанти, спрямовані на зменшення занепокоєння країн-членів G7, що може настати час, коли серед 27 країн-членів ЄС не буде одностайності, що поставить під загрозу весь кредит для України.

Один із них – це безстрокове продовження режиму санкцій, який знерухомив активи Центробанку РФ. Інший варіант, зазначає агентство, – продовжити період продовження санкцій щодо заморозки російських активів до трьох років.

Нагадаємо, лідери "Групи семи" на саміті в червні дали політичну згоду на використання надприбутків від заморожених російських активів у їхніх юрисдикціях, а саме приблизно 50 мільярдів доларів на рік.

Як очікується, на Європейський Союз припаде більшість кредиту, який нададуть Україні за рахунок росактивів. Перші 1,4 млрд євро з росактивів обіцяють виділити на зброю Україні будуть на початку серпня.