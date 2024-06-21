В Італії кажуть, що ЄС надасть до 60% кредиту в $50 млрд за рахунок росактивів

Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що на Європейський Союз припаде більшість кредиту в розмірі до 50 мільярдів євро, який нададуть Україні за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Про це він заявив у п’ятницю, 21 червня, в кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За словами Джорджетті, країни ЄС внесуть від "50% до 60%" від суми кредиту, який отримає Україна.

"Ми почнемо обговорювати частку (кредиту. – Ред.) для США, Канади, Японії та Великої Британії", – додав італійський міністр.

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Його слова, схоже, суперечать заяві прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, яка стверджувала, що європейські держави поки що не братимуть безпосередньої участі у наданні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів.

Минулого тижня Мелоні підтвердила досягнення лідерами G7 політичної угоди про надання Україні близько 50 мільярдів доларів підтримки за рахунок заморожених російських активів.

Відповідне рішення про створення механізму Extraordinary Revenue Acceleration для надання Києву позики міститься і в підсумковій декларації саміту "Групи семи".

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