ЗМІ: В ЄС обговорюють безстрокову заморозку активів РФ, щоб забезпечити Україні кредит G7

Країни-члени Євросоюзу обговорили варіанти продовження терміну заморозки активів центрального банку Росії для забезпечення Україні кредитів на суму 50 мільярдів доларів від країн G7.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на проєкт документа, що обговорюють в ЄС, а також заяви неназваних дипломатів.

За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, деякі члени "Групи семи", включно зі США, побоюються, що може настати час, коли серед 27 країн-членів ЄС не буде одностайності, що поставить під загрозу весь кредит для України.

За інформацією Reuters, в середу посли ЄС обговорили два варіанти, спрямовані на зменшення занепокоєння країн-членів G7. Один із них – це безстрокове продовження режиму санкцій, який знерухомив активи Центробанку РФ.

Реклама:

"Це має переглядатися Радою (ЄС) через регулярні проміжки часу (наприклад, кожні 12 місяців) на основі чітких заздалегідь визначених критеріїв (наприклад, закінчення агресивної війни та запевнення в її неповторенні, виплата Росією компенсації тощо)", – йдеться в документі, який цитує Reuters.

Інший варіант, зазначає агентство, – продовжити період продовження санкцій щодо заморозки російських активів до трьох років.

У будь-якому випадку, вказує Reuters, одностайність серед країн-членів ЄС все одно буде необхідною, і поновлення санкцій будуть стосуватися лише активів центрального банку РФ.

Дипломати ЄС заявили Reuters, що обговорення перебувають на ранній стадії. Але країни Балтії та Східної Європи вже виступають за безстрокове заморожування, тоді як Франція та Німеччина підтримують більш тривалий, але обмежений період поновлення заморозки активів.

За словами дипломатів, Європейська комісія представить офіційну пропозицію щодо цього питання наприкінці серпня або на початку вересня.

Нагадаємо, лідери "Групи семи" на саміті в червні дали політичну згоду на використання надприбутків від заморожених російських активів у їхніх юрисдикціях, а саме приблизно 50 мільярдів доларів на рік.

Як очікується, на Європейський Союз припаде більшість кредиту, який нададуть Україні за рахунок росактивів.Перші 1,4 млрд євро з росактивів обіцяють виділити на зброю Україні будуть на початку серпня.

У червні Євросоюз погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.