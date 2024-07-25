США та союзники розповіли, де хакери з КНДР крадуть військові таємниці

Північнокорейські хакери проводять глобальну кампанію кібершпигунства, намагаючись викрасти секретні військові таємниці для підтримки забороненої програми Пхеньяна з розробки ядерної зброї.

Як пише "Європейська правда", про це у спільному звіті заявили США, Велика Британія та Південна Корея, інформує Reuters.

Хакери з КНДР, яких дослідники кібербезпеки назвали APT45, атакували та зламали деякі комп'ютерні системи широкого спектру оборонних та інженерних компаній, зокрема виробників танків, підводних човнів, військово-морських суден, винищувачів, а також ракетних і радіолокаційних систем, йдеться в звіті союзників.

"(Наші) відомства вважають, що угруповання й кібертехнології залишаються постійною загрозою для різних галузей промисловості в усьому світі...", – зазначили вони.

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Співавторами документу виступили Федеральне бюро розслідувань США (ФБР), Агентство національної безпеки США (АНБ) та кіберагентства – Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) та Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS).

"Глобальна операція з кібершпигунства, яку ми викрили сьогодні, показує, як далеко готові зайти фінансовані КНДР суб'єкти для реалізації своїх військових та ядерних програм", – заявив представник NCSC Пол Чічестер.

Водночас ФБР видало ордер на арешт одного з імовірних північнокорейських хакерів та запропонувало винагороду в розмірі до 10 млн доларів за інформацію, яка призведе до його арешту.

Раніше речник Пентагону Пат Райдер зазначив, що можлива відправка військ КНДР в Україну – "це те, за чим необхідно стежити".

Сполучені Штати вважають, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір між Росією і КНДР демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.