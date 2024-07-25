США и союзники рассказали, где хакеры из КНДР воруют военные тайны

Северокорейские хакеры проводят глобальную кампанию кибершпионажа, пытаясь похитить секретные военные тайны для поддержки запрещенной программы Пхеньяна по разработке ядерного оружия.

Как пишет "Европейская правда", об этом в совместном отчете заявили США, Великобритания и Южная Корея, информирует Reuters.

Хакеры из КНДР, которых исследователи кибербезопасности назвали APT45, атаковали и взломали некоторые компьютерные системы широкого спектра оборонных и инженерных компаний, в частности производителей танков, подводных лодок, военно-морских судов, истребителей, а также ракетных и радиолокационных систем, говорится в отчете союзников.

"(Наши) ведомства считают, что группировки и кибертехнологии остаются постоянной угрозой для различных отраслей промышленности во всем мире...", – отметили они.

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Соавторами документа выступили Федеральное бюро расследований США (ФБР), Агентство национальной безопасности США (АНБ) и киберагентства – Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) и Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS).

"Глобальная операция по кибершпионажу, которую мы разоблачили сегодня, показывает, как далеко готовы зайти финансируемые КНДР субъекты для реализации своих военных и ядерных программ", – заявил представитель NCSC Пол Чичестер.

В то же время ФБР выдало ордер на арест одного из вероятных северокорейских хакеров и предложило вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию, которая приведет к его аресту.

Ранее представитель Пентагона Пат Райдер отметил, что возможная отправка войск КНДР в Украину – "это то, за чем необходимо следить".

Соединенные Штаты считают, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.