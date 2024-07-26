Глава МИД Германии призвала Китай делать больше для мира в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала китайское правительство более интенсивно работать ради мира в Украине.

Заявление немецкого министра приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Бербок отметила, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН "обязан сделать все, чтобы мы могли восстановить мир".

"Первое, что это будет означать: прежде всего, никакой поддержки агрессора, никакой поддержки России", – подчеркнула она.

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Бербок также добавила, что визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Пекин является важным.

Недавно посол Соединенных Штатов в КНР Николас Бернс заявил, что Китай не является нейтральным в захватнической войне, которую Россия ведет против Украины.

Кроме того, вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в КНР снова предупредил китайское правительство об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.