Експосла в Україні висунули на топпосаду в Міноборони Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висунув кандидатуру колишнього посла в Україні Каймо Кууска на посаду канцлера Міністерства оборони балтійської країни.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Facebook.

За словами глави Міноборони, нинішня геополітична ситуація висуває надзвичайно високі вимоги до посади канцлера відомства, тоді як Кууск має великий досвід у сфері зовнішньої політики та безпеки, а також в управлінні оборонними установами.

"Ось чому я впевнений, що він буде сильним канцлером, який вже має дуже добре розуміння сферу управління Міністерства оборони та швидко знайде спільну мову з його персоналом", – зазначив Певкур.

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Він додав, що багаторічний досвід Кууск на посаді посла в Україні також був важливим у його виборі, оскільки уроки української війни мають бути максимально використані для зміцнення обороноздатності Естонії.

"Те, що Каймо Кууск має всі необхідні допуски для роботи з державною таємницею, також не менш важливо, адже зараз канцлер має бути на 100 відсотків готовий до роботи", – наголосив Певкур.

Перед рішенням уряду про призначення канцлера свою оцінку ще має дати також конкурсна комісія з відбору вищих посадових осіб державної служби.

48-річний Кууск був послом Естонії в Україні у 2019-2023 роках.

Днями президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом у його перший день на цій посаді.

Новий уряд Естонії на чолі з реформістом Крістеном Міхалом вранці у вівторок, 23 липня, склав присягу перед парламентом.

Вісім міністрів з попереднього уряду Каллас, зокрема важливі для України очільники Міноборони Ханно Певкур і МЗС Маргус Тсахкна, зберегли свої посади.

Раніше Міхал запевнив, що його уряд буде підтримувати Україну до перемоги Києва у війні з Росією.