Экс-посла в Украине выдвинули на топ-должность в Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выдвинул кандидатуру бывшего посла в Украине Каймо Кууска на должность канцлера министерства обороны балтийской страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Facebook.

По словам главы Минобороны, нынешняя геополитическая ситуация выдвигает чрезвычайно высокие требования к должности канцлера ведомства, тогда как Кууск имеет большой опыт в сфере внешней политики и безопасности, а также в управлении оборонными учреждениями.

"Вот почему я уверен, что он будет сильным канцлером, который уже имеет очень хорошее понимание сферы управления Министерства обороны и быстро найдет общий язык с его персоналом", – отметил Певкур.

Реклама:

Он добавил, что многолетний опыт Кууск в должности посла в Украине также был важным в его выборе, поскольку уроки украинской войны должны быть максимально использованы для укрепления обороноспособности Эстонии.

"То, что Каймо Кууск имеет все необходимые допуски для работы с государственной тайной, также не менее важно, ведь сейчас канцлер должен быть на 100 процентов готов к работе", – подчеркнул Певкур.

Перед решением правительства о назначении канцлера свою оценку еще должна дать также конкурсная комиссия по отбору высших должностных лиц государственной службы.

48-летний Кууск был послом Эстонии в Украине в 2019-2023 годах.

На днях президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в его первый день на этой должности.

Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, приняло присягу перед парламентом.

Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.

Ранее Михал заверил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.