Україна та Молдова приєднались до рішення ЄС продовжити санкції проти Ірану

Дев’ять європейських країн приєднались до рішення Ради Європейського Союзу від 15 липня продовжити ще на рік санкції проти Ірану у зв’язку з підтримкою Росії та угруповань на Близькому Сході.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, яку цитує "Європейська правда".

За словами Борреля, до продовження санкцій Євросоюзу проти Ірану приєднались кандидати на вступ Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Північна Македонія, Україна та Чорногорія, а також члени Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – додав Боррель.

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Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 15 липня домовилась продовжити санкційний механізм проти Ірану у зв’язку з підтримкою ним російської агресії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході.

Євросоюз після 2022 року запровадив санкції проти Ірану через підтримку ним загарбницької війни Росії.

У середині травня Рада ЄС розширила сферу дії обмежувальних заходів, включивши до неї безпілотники, ракети та підконтрольні Тегерану угруповання на Близькому Сході.