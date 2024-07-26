Украина и Молдова присоединились к решению ЕС продлить санкции против Ирана

Девять европейских стран присоединились к решению Совета Европейского Союза от 15 июля продлить еще на год санкции против Ирана в связи с поддержкой России и группировок на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, которое цитирует "Европейская правда".

По словам Борреля, к продлению санкций Евросоюза против Ирана присоединились кандидаты на вступление Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, Северная Македония, Украина и Черногория, а также члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат соответствие своих национальных политик этому решению. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – добавил Боррель.

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Напомним, Совет Европейского Союза 15 июля договорился продлить санкционный механизм против Ирана в связи с поддержкой им российской агрессии против Украины и вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Евросоюз после 2022 года ввел санкции против Ирана из-за поддержки им захватнической войны России.

В середине мая Совет ЕС расширил сферу действия ограничительных мер, включив в нее беспилотники, ракеты и подконтрольные Тегерану группировки на Ближнем Востоке.