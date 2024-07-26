Гарріс заявила прем’єру Ізраїлю, що "не збирається мовчати" щодо становища мешканців Гази

Віцепрезидентка США та ймовірна кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу жорстко закликала його до кроків, які зменшать страждання цивільного населення у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Після зустрічі з Нетаньягу віч-на-віч у четвер Гарріс заявила у телевізійному зверненні, що війні у секторі Гази "час завершитися".

"Ми не можемо дозволити собі мовчати про ці страждання, і я не збираюся мовчати", – сказала Камала Гарріс.

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Тональність її заяв відзначили як дуже гостру і як сигнал про те, що у разі перемоги Гарріс на виборах вона може бути жорсткішою у відносинах з Ізраїлем, аніж Джо Байден.

Байден під час своєї зустрічі з Нетаньягу закликав його працювати над усуненням останніх перешкод для перемир’я та для надходження гуманітарної допомоги.

У США вважають, що Ізраїль і верхівка ХАМАС дуже близькі до домовленості про зупинку бойових дій на 6 тижнів в обмін на звільнення бойовиками частини заручників, зокрема жінок, людей похилого віку і тих, які нездужають або поранені.

"У перемовинах були обнадійливі зрушення, і, як я щойно казала прем’єру Біньяміну Нетаньягу, настав час нарешті укласти цю угоду", – сказала Гарріс.

Після зустрічі з Гарріс ізраїльський прем’єр зустрінеться також з Дональдом Трампом у його маєтку у Флориді.

Емоції довкола війни Ізраїлю і ХАМАС після початку масштабної операції Ізраїлю проти бойовиків у секторі Гази у відповідь на їхній набіг 7 жовтня спричинили розкол у лавах демократів, оскільки частина прихильників партії мають пропалестинські настрої.

Проте і відносини між Байденом і Нетаньяху вважаються напруженими. Нещодавно ізраїльський прем’єр спровокував кризу, опублікувавши відео, в якому він різко розкритикував уряд США за затримку поставок зброї.