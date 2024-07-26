СМИ: В Италии состоится очередной раунд переговоров о прекращении огня в Газе

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в воскресенье, 28 июля, прибудет в Рим для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, захваченных террористами ХАМАС.

Об этом со ссылкой на американские и израильские источники пишет портал Axios, сообщает "Европейская правда".

В Риме Бернс, как ожидается, встретится с высокопоставленными чиновниками Израиля, Катара и Египта, чтобы договориться об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Это происходит в тот момент, когда соответствующие переговоры находятся на решающем этапе, пишет Axios.

Семьи американских заложников ХАМАС заявили, что более оптимистично настроены на достижение соглашения после того, как президент Джо Байден встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в США.

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По данным Axios, ожидается, что встреча в Риме не будет касаться разногласий относительно возможного соглашения о перемирии, а сосредоточится прежде всего на стратегии дальнейших действий.

Представители Израиля на переговорах не надеются, что встреча в Риме приведет к прорыву, и сомневаются, что давление Байдена убедил Нетаньяху смягчить некоторые из его требований, из-за которых сорвались предыдущие переговоры – в частности сохранение израильского контроля над границей между Газой и Египтом.

В конце мая Байден объявил о плане для перемирия в секторе Газа из трех этапов, который Израиль предложил ХАМАС и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий.

Его поддержал ряд западных союзников, однако отношения между Байденом и Нетаньяху остаются напряженными. Недавно израильский премьер спровоцировал кризис, опубликовав видео, в котором он резко раскритиковал правительство США за задержку поставок оружия.