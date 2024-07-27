Держсекретар США попередив Китай про заходи у відповідь на підтримку ним ВПК Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ваном Ї попередив про наслідки продовження підтримки Пекіном оборонно-промислової бази Росії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Блінкен зустрівся з Ваном Ї 27 липня у Лаосі на полях міністерських зустрічей АСЕАН.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся 27 липня у В'єнтьяні, Лаос, з директором Центральної комісії закордонних справ ЦК КПК та міністром закордонних справ КНР Ван І на полях міністерських зустрічей АСЕАН.

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Під час зустрічі він наголосив на важливості підтримання миру і стабільності через Тайванську протоку. Держсекретар висловив занепокоєння дестабілізуючими діями КНР у Південно-Китайському морі і підтвердив підтримку Сполученими Штатами свободи судноплавства і прольотів, а також мирного вирішення спорів відповідно до міжнародного права.

"Держсекретар знову висловив серйозне занепокоєння з приводу підтримки КНР оборонної промислової бази Росії і дав зрозуміти, що якщо КНР не вживатиме заходів для усунення цієї загрози європейській безпеці, Сполучені Штати і надалі вживатимуть відповідних заходів для цього", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Блінкен також обговорив провокаційні дії КНДР і ситуацію в секторі Гази.

Обидві сторони визнали важливість підтримки відкритих ліній зв'язку в наступні тижні і місяці.

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю, 26 липня, також зустрівся з головою МЗС Китаю Ван Ї і закликав його вплинути на Росію у контексті її війни проти України.

Раніше із закликом відмовитися від підтримки РФ до Ван Ї звернувся міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, а міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала китайський уряд більш інтенсивно працювати заради миру в Україні.