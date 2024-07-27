Госсекретарь США предупредил Китай об ответных мерах на поддержку им ВПК России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой МИД Китая Ваном И предупредил о последствиях продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленной базы России.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

Блинкен встретился с Ваном И 27 июля в Лаосе на полях министерских встреч АСЕАН.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился 27 июля во Вьентьяне, Лаос, с директором Центральной комиссии иностранных дел ЦК КПК и министром иностранных дел КНР Ван И на полях министерских встреч АСЕАН.

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Во время встречи он отметил важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив. Госсекретарь выразил обеспокоенность дестабилизирующими действиями КНР в Южно-Китайском море и подтвердил поддержку Соединенными Штатами свободы судоходства и пролетов, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом.

"Госсекретарь вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу поддержки КНР оборонной промышленной базы России и дал понять, что если КНР не будет принимать меры для устранения этой угрозы европейской безопасности, Соединенные Штаты и в дальнейшем будут принимать соответствующие меры для этого", – говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен также обсудил провокационные действия КНДР и ситуацию в секторе Газа.

Обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи в последующие недели и месяцы.

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 26 июля, также встретился с главой МИД Китая Ван И и призвал его повлиять на Россию в контексте ее войны против Украины.

Ранее с призывом отказаться от поддержки РФ к Ван И обратился министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала китайское правительство более интенсивно работать ради мира в Украине.