У Польщі відсторонили коментатора Олімпіади через критику пісні Джона Леннона

Польський суспільний мовник TVP вирішив відсторонити від роботи тележурналіста та спортивного коментатора Пшемислава Бабіаша, який під час відкриття Олімпійських ігор у Парижі назвав пісню Джона Леннона Imagine "баченням комунізму".

Про це сам мовник повідомив у заяві, яку цитує "Європейська правда".

TVP повідомила, що Бабіаш "відсторонений від виконання службових обов’язків" і більше не матиме права коментувати Олімпійські ігри влітку цього року.

"Взаєморозуміння, толерантність, примирення – це не тільки основні ідеї Олімпіади, вони також є основою стандартів, якими керується нове польське телебачення. Ми не маємо права їх порушувати", – зазначив мовник.

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Підставою для такого рішення TVP стали слова журналіста під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, де він прокоментував виконання пісні Imagine – там міститься заклик уявити світ без раю, пекла, країн і власності.

"Світ без неба, націй і релігій. Це бачення миру, який охоплює всіх. Це бачення комунізму, на жаль", – заявив Бабіаш, викликавши цим критику в соцмережах.

Рішення відсторонити ведучого вже розкритикували політики колишньої партії влади "Право і справедливість", зокрема експрем’єр Матеуш Моравецький. А польський медійний регулятор почав перевірку через заяви Бабіаша.

За влади "ПіС" суспільне мовлення критикували через державну пропаганду, тоді як після призначення уряду Дональда Туска його керівництво звільнили.

Детально про ситуацію читайте у статті: Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа.