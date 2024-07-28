В Польше отстранили комментатора Олимпиады из-за критики песни Джона Леннона

Польский общественный вещатель TVP решил отстранить от работы тележурналиста и спортивного комментатора Пшемыслава Бабиаша, который во время открытия Олимпийских игр в Париже назвал песню Джона Леннона Imagine "видением коммунизма".

Об этом сам вещатель сообщил в заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

TVP сообщила, что Бабиаш "отстранен от исполнения служебных обязанностей" и больше не будет иметь права комментировать Олимпийские игры летом этого года.

"Взаимопонимание, толерантность, примирение – это не только основные идеи Олимпиады, они также являются основой стандартов, которыми руководствуется новое польское телевидение. Мы не имеем права их нарушать", – отметил вещатель.

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Основанием для такого решения TVP стали слова журналиста во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, где он прокомментировал исполнение песни Imagine – там содержится призыв представить мир без рая, ада, стран и собственности.

"Мир без неба, наций и религий. Это видение мира, который охватывает всех. Это видение коммунизма, к сожалению", – заявил Бабиаш, вызвав этим критику в соцсетях.

Решение отстранить ведущего уже раскритиковали политики бывшей партии власти "Право и справедливость", в частности экс-премьер Матеуш Моравецкий. А польский медийный регулятор начал проверку из-за заявлений Бабиаша.

При власти "ПиС" общественное вещание критиковали за государственную пропаганду, тогда как после назначения правительства Дональда Туска его руководство уволили.

Подробно о ситуации читайте в статье: Война за СМИ: как новая власть Польши берет под контроль государственные медиа.