Уже четверо загиблих через вибух на складі піротехніки в Болгарії

Кількість підтверджених жертв вибуху на складі з феєрверками біля міста Елин Пелин на заході Болгарії зросла до чотирьох.

Про це в неділю, 28 липня, болгарська прокуратура повідомила агентству БТА, пише "Європейська правда".

У неділю слідчі, пожежні бригади та спеціалізовані підрозділи МВС Болгарії розпочали огляд складів поблизу Елин Пелина.

На місці події знайшли "два сильно обвуглені тіла, які, імовірно, належать двом чоловікам, які, як відомо, перебували на складах під час інциденту, і наразі триває операція з їхньої ідентифікації", зазначили в прокуратурі.

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Не виключено, що кількість жертв може зрости: огляд складів продовжать до кінця доби.

Вибух на складі з феєрверками біля Елин Пелина стався в ніч проти п'ятниці, після чого спалахнула сильна пожежа.

Після вибуху до лікарні з важкими пораненнями були госпіталізовані двоє постраждалих. Згодом у лікарні помер чоловік, який був власником складу, та жінка, за життя якої боролись медики.

Загальна кількість людей, які загинули в результаті інциденту біля Елин Пелина, зросла до чотирьох.