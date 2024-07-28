Уже четверо погибших из-за взрыва на складе пиротехники в Болгарии

Количество подтвержденных жертв взрыва на складе с фейерверками возле города Элин Пелин на западе Болгарии возросло до четырех.

Об этом в воскресенье, 28 июля, болгарская прокуратура сообщила агентству БТА, пишет "Европейская правда".

В воскресенье следователи, пожарные бригады и специализированные подразделения МВД Болгарии начали осмотр складов вблизи Элин Пелина.

На месте происшествия нашли "два сильно обугленные тела, которые, вероятно, принадлежат двум мужчинам, которые, как известно, находились на складах во время инцидента, и сейчас продолжается операция по их идентификации", отметили в прокуратуре.

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Не исключено, что количество жертв может возрасти: осмотр складов продолжат до конца суток.

Взрыв на складе с фейерверками возле Элин Пелина произошел в ночь на пятницу, после чего вспыхнул сильный пожар.

После взрыва в больницу с тяжелыми ранениями были госпитализированы двое пострадавших. Впоследствии в больнице скончался мужчина, который был владельцем склада, и женщина, за жизнь которой боролись медики.

Общее количество людей, погибших в результате инцидента возле Элин Пелина, возросло до четырех.