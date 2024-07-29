Парламент Туреччини підтримав законопроєкт, що дозволить убивати дворових собак

Турецький парламент у понеділок, 29 липня, схвалив частину положень законопроєкту, який, як вважають критики, дозволить масове вбивство частини безпритульних собак у країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Великі національні збори Туреччини почали обговорення 17 статей законопроєкту про регулювання чисельності безпритульних собак напередодні, 28 липня. У понеділок вони схвалили перші п'ять статей законопроєкту.

П'ята стаття документа передбачає, що безпритульних собак присиплятимуть, якщо вони "становлять небезпеку для життя або здоров'я людей і тварин, демонструють неконтрольовану негативну поведінку, хворіють на заразні або невиліковні хвороби, або якщо їхнє усиновлення заборонено".

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У нові версії законопроєкту турецькі законодавці вилучили пряме посилання на евтаназію собак через обурення громадськості. Але там згадується закон про ветеринарні послуги, який забороняє евтаназію загалом, але за обмежених випадків допускає її.

Законопроєкт також пропонує масово відловлювати безпритульних тварин, передавати в притулки й віддавати родинам. Але критики кажуть, що це положення надто розмите, а собак на вулицях надто багато, аби розмістити їх усіх у притулках і передати в сім’ї.

Очікується, що решту статей законопроєкту парламент Туреччини ухвалить у найближчі кілька днів, бо 1 серпня він іде на літні канікули.

Захисники прав тварин стверджують, що документ є прикриттям турецької влади для масового винищення тварин і натомість виступають за масову стерилізацію безпритульних собак.

Вони також згадали про трагедію 1910 року, коли влада тодішньої Османської імперії зігнала близько 60 тисяч безпритульних собак у Стамбулі і відправила їх на безлюдну скелю в Мармуровому морі. Не маючи що їсти, собаки розірвали одне одного на шматки.

Минулого року влада Великої Британії заборонила утримання собак породи американський буллі XL після серії нападів, зокрема на дітей.