У Британії заборонять тримати одну з порід собак після серії нападів

Влада Великої Британії має намір до кінця року заборонити утримання собак породи американський буллі XL після серії нападів, зокрема, на дітей.

Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак напередодні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Оголошуючи про ці наміри, Сунак сказав, що він "поділяє жах нації" щодо серії серйозних нападів собак.

"Зрозуміло, що йдеться не про кількох погано навчених собак, а про модель поведінки, і це не може тривати далі", – зазначив він.

Глава британського уряду повідомив, що в четвер у центральній Англії внаслідок нападу, скоєного, ймовірно, собакою породи буллі XL, загинув чоловік. Поліція повідомила, що одну особу заарештували за підозрою у ненавмисному вбивстві.

Його заява була зроблена менш ніж через тиждень після того, як одна з собак цієї породи напала на 11-річну дівчинку, яка йшла до магазину зі своєю сестрою в місті Бірмінгем.

За даними кампанії Bully Watch, яка виступає за заборону на продаж і розведення великих собак породи XL, на цю породу припадає більше половини всіх смертельних нападів собак у Британії в минулому році.

Водночас низка британських організацій, що займаються захистом тварин, включаючи RSPCA, заявили, що заборона конкретних порід собак не є вирішенням проблеми.

У спільній заяві вони звинуватили "безвідповідальне розведення, вирощування та володіння собаками" і заявили, що уряд повинен зосередитися на "правилах контролю за собаками, а також на заохоченні відповідального володіння та дресирування собак".

Американський буллі – нещодавно виведена у США порода собак-компанйонів, яка була поділена на чотири категорії: кишенькові, стандартні, класичні та XL. З 2020 року порода перебуває у стадії визнання.

Нагадаємо, у США пес Командир, який належить родині президента Джо Байдена, після переїзду в Білий дім кілька разів виявляв агресивну поведінку й кусав співробітників Секретної служби.

А у Франції мер міста Безьє ініціював надання власниками собак зразків їхньої ДНК, аби міська влада могла встановлювати, за ким саме з домашніх улюбленців не прибрали послід його власники.