Парламент Турции поддержал законопроект, который позволит убивать дворовых собак

Турецкий парламент в понедельник, 29 июля, одобрил часть положений законопроекта, который, как считают критики, позволит массовое убийство части бездомных собак в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Большое национальное собрание Турции начало обсуждение 17 статей законопроекта о регулировании численности бездомных собак накануне, 28 июля. В понедельник они одобрили первые пять статей законопроекта.

Пятая статья документа предусматривает, что бездомных собак будут усыплять, если они "представляют опасность для жизни или здоровья людей и животных, демонстрируют неконтролируемое негативное поведение, болеют заразными или неизлечимыми болезнями, или если их усыновление запрещено".

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В новые версии законопроекта турецкие законодатели изъяли прямую ссылку на эвтаназию собак из-за возмущения общественности. Но там упоминается закон о ветеринарных услугах, который запрещает эвтаназию в целом, но в ограниченных случаях допускает ее.

Законопроект также предлагает массово отлавливать бездомных животных, передавать в приюты и отдавать семьям. Но критики говорят, что это положение слишком размыто, а собак на улицах слишком много, чтобы разместить их всех в приютах и передать в семьи.

Ожидается, что остальные статьи законопроекта парламент Турции примет в ближайшие несколько дней, потому что 1 августа он уходит на летние каникулы.

Защитники прав животных утверждают, что документ является прикрытием турецких властей для массового истребления животных и взамен выступают за массовую стерилизацию бездомных собак.

Они также вспомнили о трагедии 1910 года, когда власти тогдашней Османской империи согнали около 60 тысяч бездомных собак в Стамбуле и отправили их на безлюдную скалу в Мраморном море. Не имея что есть, собаки разорвали друг друга на куски.

В прошлом году власти Великобритании запретили содержание собак породы американский булли XL после серии нападений, в том числе на детей.