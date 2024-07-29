На півночі Англії щонайменше вісім постраждалих після нападу з ножем

У місті Саутпорт на північному заході Англії в понеділок, 29 липня, затримали чоловіка з ножем, який напав на перехожих і поранив щонайменше вісьмох.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Поліція Саутпорта підтвердила "серйозний інцидент" в одному з будинків після повідомлень про напад із ножем, заявивши про "певну кількість поранених".

"Озброєна поліція затримала чоловіка й вилучила ножа. Його забрали до поліцейського відділку", – додали правоохоронці, закликавши людей уникати місця інциденту.

Реклама:

Наразі публічно не говорили ані про особу нападника, ані про його мотив.

Служба екстреної допомоги Північно-західної Англії (NWAS) пізніше повідомила, що надала допомогу восьми пацієнтам із ножовими пораненнями, яких доставили до кількох лікарень, зокрема дитячої.

Місцеві ЗМІ, які цитує The Guardian, писали, що інцидент із ножем стався біля району з великою кількістю дітей, хоча офіційно про постраждалих неповнолітніх не повідомлялось.

На ситуацію в Саутпорті вже відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який назвав інцидент "жахливою і глибоко шокуючою новиною" та подякував екстреним службам за швидке реагування.

Минулого тижня, як повідомлялось, у Британії нападник із ножем завдав серйозних поранень військовому неподалік від казарм, чоловіка затримали.