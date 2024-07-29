На севере Англии по меньшей мере восемь пострадавших после нападения с ножом

В городе Саутпорт на северо-западе Англии в понедельник, 29 июля, задержали мужчину с ножом, который напал на прохожих и ранил по меньшей мере восемь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Полиция Саутпорта подтвердила "серьезный инцидент" в одном из домов после сообщений о нападении с ножом, заявив об "определенном количестве раненых".

"Вооруженная полиция задержала мужчину и изъяла нож. Его забрали в полицейский участок", – добавили правоохранители, призвав людей избегать места инцидента.

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Пока публично не говорили ни о личности нападавшего, ни о его мотиве.

Служба экстренной помощи Северо-западной Англии (NWAS) позже сообщила, что оказала помощь восьми пациентам с ножевыми ранениями, которых доставили в несколько больниц, в том числе детскую.

Местные СМИ, которые цитирует The Guardian, писали, что инцидент с ножом произошел возле района с большим количеством детей, хотя официально о пострадавших несовершеннолетних не сообщалось.

На ситуацию в Саутпорте уже отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который назвал инцидент "ужасной и глубоко шокирующей новостью" и поблагодарил экстренные службы за быстрое реагирование.

На прошлой неделе, как сообщалось, в Британии нападающий с ножом нанес серьезные ранения военному неподалеку от казарм, мужчину задержали.