Чи приведе київський візит Орбана до розв’язання проблем у відносинах з Угорщиною

У відносинах України та Угорщини, які вже давно перебувають у кризі, лише змінюючи її стадії, уперше з’явився шанс на принципові зміни. Незмінний угорський прем’єр Віктор Орбан, який майже 10 років поспіль відмовлявся їхати до України, зрештою змінив думку і опинився у Києві.

Фінальна мета переговорів, яку у Києві публічно підтримали і Орбан, і Зеленський – укласти глобальну двосторонню угоду між Угорщиною і Україною, яка би зняла накопичені двосторонні проблеми.

І хоча не виключено, що нинішнє угорсько-українське "перемир’я" виявиться тимчасовим, шанс укласти реальну домовленість з Угорщиною є високим, як ніколи, і Україна має його використати.

Про це йдеться у нашому відеопоясненні, а детальний текстовий довгочит – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Перемир’я" з думкою про Кремль: навіщо Орбан приїхав до Києва та про що домовився із Зеленським. Далі – стислий її виклад.

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Всупереч логіці та на шкоду власному комфорту угорський прем’єр наполіг на тому, що він та уся делегація їхатимуть до Києва автодорогами, в угорських броньованих автомобілях.

Мотиви такого рішення не мають притомного обґрунтування. А от інша особливість візиту є цілком пояснюваною і вагомою.

У складі угорської делегації не виявилося очільника МЗС Петера Сійярто, який багато років до того був головним переговірником з Україною в уряді Угорщини. І це не було збігом обставин чи випадковістю.

Цим Орбан передав сигнал, що він дійсно налаштований домовитися із Зеленським.

Словом, в угорсько-українських відносинах немає більш токсичного посадовця, ніж Петер Сійярто.

Переговори Зеленського і Орбана – спочатку віч-на-віч, потім із залученням прем’єра Шмигаля та інших урядовців – тривали понад дві години.

Утім, жодних фінальних домовленостей у вівторок укладено не було, а результат зустрічі можна найточніше описати двома словами: "домовилися домовлятися".

Але зважаючи на те, що досі відносини були у глибокій кризі і Угорщина відмовлялася від переговорів у принципі – це зрушення насправді дуже вагоме.

Обриси можливої домовленості вже відомі. Про них у повній версії статті.

Одночасно із зустрічами в Україні Віктор Орбан дав зрозуміти: він лишається і планує лишатися у російській орбіті й надалі.

Так, Сійярто показово відсторонили від візиту, щоби створити позитивну тональність першої зустрічі лідерів. Але невдовзі після завершення зустрічі у Києві очільник МЗС Угорщини... передзвонив своєму російському колезі Сергєю Лаврову! Це був політичний сигнал про збереження російського вектора зовнішньої політики Угорщини.

Зрештою, Орбан у Києві й сам підтвердив, що лишається в орбіті Кремля. До складу угорської делегації, що приїхала до України кортежем, включили не лише посадовців, а й одного журналіста – з відкрито проросійськими поглядами.

І головне – навіщо прем’єру Угорщини змінювати політику щодо України? Можна констатувати, що Віктор Орбан зараз опинився під жорсткою критикою та тиском європейських партнерів. Жорстке протистояння з Києвом лишило Угорщину ізольованою на європейській арені.

Зараз, у період угорського головування в Раді ЄС, а також у період розподілу керівних посад у Європарламенті, Орбану вигідно змінити відносини з Україною на більш конструктивні, і це цілком могло бути однією з ключових причин зміни політики угорського лідера.

Але якщо питання лише у портфелях, то і потепління може бути нетривалим.

Високою є імовірність, що за будь-якого розвитку подій Орбан лишить відкритими частину проблем у відносинах з Україною. Повне вирішення проблем у відносинах – не в його інтересах.

Утім, не варто повністю відкидати і позитивний сценарій.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка "Перемир’я" з думкою про Кремль: навіщо Орбан приїхав до Києва та про що домовився із Зеленським.