Приведет ли киевский визит Орбана к решению проблем в отношениях с Венгрией

В отношениях Украины и Венгрии, которые уже давно находятся в кризисе, лишь меняя его стадии, впервые появился шанс на принципиальные изменения. Неизменный венгерский премьер Виктор Орбан, который почти 10 лет подряд отказывался ехать в Украину, в конце концов изменил мнение и оказался в Киеве.

Финальная цель переговоров, которую в Киеве публично поддержали и Орбан, и Зеленский – заключить глобальное двустороннее соглашение между Венгрией и Украиной, которое бы сняло накопленные двусторонние проблемы.

И хотя не исключено, что нынешнее венгерско-украинское "перемирие" окажется временным, шанс заключить реальную договоренность с Венгрией высок, как никогда, и Украина должна его использовать.

Об этом идет речь в нашем видеообъяснении, а подробный текстовый лонгрид – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Перемирие" с мыслью про Кремль: зачем Орбан приехал в Киев и о чем договорился с Зеленским. Далее – краткое ее изложение.

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Вопреки логике и в ущерб собственному комфорту венгерский премьер настоял на том, что он и вся делегация будут ехать в Киев по автодорогам, в венгерских бронированных автомобилях.

Мотивы такого решения не имеют внятного обоснования. А вот другая особенность визита вполне объяснима и весома.

В составе венгерской делегации не оказалось главы МИД Петера Сийярто, который много лет до этого был главным переговорщиком с Украиной в правительстве Венгрии. И это не было стечением обстоятельств или случайностью.

Этим Орбан передал сигнал, что он действительно настроен договориться с Зеленским.

Словом, в венгерско-украинских отношениях нет более токсичного чиновника, чем Петер Сийярто.

Переговоры Зеленского и Орбана – сначала с глазу на глаз, затем с привлечением премьера Шмыгаля и других чиновников – продолжались более двух часов.

Впрочем, никаких финальных договоренностей во вторник заключено не было, а результат встречи можно точнее всего описать двумя словами: "договорились договариваться".

Но учитывая то, что до сих пор отношения были в глубоком кризисе и Венгрия отказывалась от переговоров в принципе – это сдвиг на самом деле очень весомый.

Очертания возможной договоренности уже известны. О них в полной версии статьи.

Одновременно со встречами в Украине Виктор Орбан дал понять: он остается и планирует оставаться в российской орбите и в дальнейшем.

Так, Сийярто показательно отстранили от визита, чтобы создать положительную тональность первой встречи лидеров. Но вскоре после завершения встречи в Киеве глава МИД Венгрии... перезвонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову! Это был политический сигнал о сохранении российского вектора внешней политики Венгрии.

В конце концов, Орбан в Киеве и сам подтвердил, что остается в орбите Кремля. В состав венгерской делегации, приехавшей в Украину кортежем, включили не только чиновников, но и одного журналиста – с открыто пророссийскими взглядами.

Но, главное – зачем премьеру Венгрии менять политику в отношении Украины? Можно констатировать, что Виктор Орбан сейчас оказался под жесткой критикой и давлением европейских партнеров. Жесткое противостояние с Киевом оставило Венгрию изолированной на европейской арене.

Сейчас, в период венгерского председательства в Совете ЕС, а также в период распределения руководящих должностей в Европарламенте, Орбану выгодно изменить отношения с Украиной на более конструктивные, и это вполне могло быть одной из ключевых причин изменения политики венгерского лидера.

Но если вопрос только в портфелях, то и потепление может быть непродолжительным.

Высока вероятность, что при любом развитии событий Орбан оставит открытыми часть проблем в отношениях с Украиной. Полное решение проблем в отношениях – не в его интересах.

Впрочем, не стоит полностью отбрасывать и положительный сценарий.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Перемирие" с мыслью про Кремль: зачем Орбан приехал в Киев и о чем договорился с Зеленским.