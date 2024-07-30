МЗС: Україна відкрита до консультацій з ЄС щодо ситуації з нафтою "Лукойлу"

Київ за потреби готовий до участі у консультаціях з ЄС щодо ситуації довкола транзиту нафти російського "Лукойлу", якщо Брюссель вирішить задіяти відповідний механізм.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив на брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий.

Коментуючи ситуацію із забороною транзиту через Україну нафти "Лукойлу", якою обурилися Угорщина й Словаччина, речник зазначив, що Україна цінує співпрацю з усіма своїми європейськими сусідами, вдячна за їхній внесок у санкційний тиск на Росію та підтримання регіональної стабільності, як і зусилля для диверсифікації свого постачання.

"Ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить", – сказав Тихий.

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Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Україна наполягає, що де-факто нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям.

Угорщина та Словаччина стверджують, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку, та ініціювали обговорення у Єврокомісії.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у понеділок, 29 липня, зустрівся з послом України Мирославом Кастраном і пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Офіційний Будапешт пригрозив блокувати 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Детально про суперечку щодо нафти "Лукойлу" читайте у статті Без "Дружби" з сусідами: чому рішення України про Lukoil є проблемою, але не стане катастрофою